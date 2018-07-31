3D列印槍枝合法化引爆司法大戰 9州檢察長怒告美國政府

在美國政府即將在8月1日讓3D列印的手槍合法化，讓許多人質疑，這會讓槍枝氾濫程度更加嚴重，也會讓許多受管制的高風險份子更容易取得武器。圖為3D列印手槍「解放者」與發明者柯狄．威爾森（美聯社）

2018-07-31 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕在美國政府即將在8月1日讓3D列印的手槍合法化前夕，許多人質疑這會讓槍枝氾濫程度更加嚴重，也讓許多受管制的高風險份子更容易取得武器；美國有8個州與哥倫比亞特區的檢察總長決定聯手控告美國聯邦政府，並要求聯邦法院禁止當局開放下載3D列印手槍的藍圖。

綜合外媒報導，2013年，美國製槍發明家柯狄．威爾森（Cody Wilson）美國槍枝發明家研製出全球第一把3D列印手槍「解放者」（The Liberator），這把塑膠手槍的特色即是與一般手槍不同，它沒有生產序號，根本無從追查。

不過，這把槍公開亮相一週後，威爾森旋即被美國國務院警告，若是他不撤掉「解放者」的3D列印藍圖，將觸犯軍火出口的聯邦管控，面臨起訴；但威爾森於2015年向美國政府提出告訴，指控當局禁止他發布3D手槍的列印藍圖，違反了美國憲法涉及言論自由的第一修正案與涉及擁槍權的第二修正案。

雙方纏訟數年，原本政府在官司佔上風，川普政府卻突然改變立場，在2018年4月撤告，選擇與威爾森和解；但雙方的和解協議直到7月10日才公布，同時宣布3D列印手槍將在8月1日合法。

政府辯稱，可下載3D列印槍枝藍圖有助於國外自行製作防衛性武器；但國務院仍保持一貫立場，堅持認為「如果允許不受限制的獲得製造武器的數據資料，那我們永遠無法有效改善海外武器氾濫的問題。」

這個離合法化不到1個月的突襲，引起軒然大波，美國有8個州與哥倫比亞特區的檢察總長在7月30日聯手，對美國聯邦政府提出告訴，指控聯邦政府侵犯了各州管制槍枝的權利，觸犯了美國憲法涉及州權的第十修正案，並要求聯邦法院在8月1日前發出禁制令，阻止威爾森公布3D手槍的列印藍圖；而且有21州的州檢察總長聯署要求國務院與司法部退出和解協議。

領導8個州與哥倫比亞特區控告川普政府的美國華盛頓州檢察總長鮑伯．佛格森（Bob Ferguson）怒批，我對川普政府有個疑問，為什麼你們允許罪犯這麼輕易的拿到武器？這些透過「下載」得來的槍枝未經註冊，用金屬探測器也難以發現，而且使用者的心理、年齡、前科紀錄都不用經過審核，就可以輕易的獲得槍枝。

「這個舉動不僅對公共安全造成嚴重的危害，還破壞了華盛頓州旨在管制槍枝的州法。」佛格森說，「明明聯邦政府在兩場官司中都勝訴，最高法院也駁回了上訴，為甚麼川普政府要突然轉風向？」

參與控告川普政府行動的賓夕法尼亞州檢察總長喬許．夏皮洛（Josh Shapiro）也發布一份報告指出，已有超過1000人下載一款AR-15自動步槍的藍圖；他正在向法院求一個禁止位在賓州的IP位址，在這類網站下載3D列印武器藍圖的禁止令。

不過，面對引發新一輪的司法大戰，始作俑者威爾森卻在社群平台振臂一呼，呼籲全美擁槍權的支持者加入這場「戰鬥」！

領導8個州與哥倫比亞特區控告川普政府的美國華盛頓州檢察總長鮑伯．佛格森（Bob Ferguson）。（美聯社）