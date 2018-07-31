要誰「零容忍」？6歲女童遭性侵 拘留所只想到免責聲明

美國政府今年5月初起，對國內非法移民實施「零容忍」政策，拆散許多非法移民家庭。圖為示意圖。（資料照，法新社）

2018-07-31 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府今年5月初起，對國內非法移民實施「零容忍」政策，拆散許多非法移民家庭，近日有美國媒體爆料，1名來自瓜地馬拉的6歲女童，因為「零容忍」政策而被迫與父母分開，獨自待在亞利桑那州鳳凰城的1間拘留所內，沒想到竟在所內2度遭到性侵，而拘留所處理性侵案的方式，竟然是要求6歲女童填寫免責聲明。

綜合外電報導，來自瓜地馬拉的6歲女童D.L.（姓名縮寫），在今年5月24日時，為了逃離國內的黑幫暴力，與母親一同偷渡入境美國，不到兩天就被美國當局逮捕，並被分開拘留，受害的6歲女童被送往亞利桑那州鳳凰城的拘留所，母親則被送往德州的拘留所。

6歲的D.L.在6月4日遭拘留所內的1名男童性侵，當局介入後，提供女童心理教育，並在6月11日連絡女童居於加州、同為非法移民的父親，告知父親女童遭性侵一事，且保證女童不會再次遭到同樣的傷害。

6月12日當局更要求女孩填寫1份免責聲明，該聲明要求女童「自行保持與加害青年的距離」，並表示當局已經提供「回報性侵」與「好接觸和壞接觸」的課程給女童。不過，從當局在女童簽名旁加註的「認知年齡」（Tender Age）可以推知，當局也清楚女童僅有6歲，明顯涉世未深，卻依然要求女童簽署聲明，行為頗具爭議性。

然而，簽署聲明還不是結束，6月22日女童父親又接到了拘留所的電話，表示這名女童再度遭到同1名男童性侵，拘留所人員甚至拒絕向女童父親解釋事發經過，而女童的母親在這時候，還被關在德州的拘留所內。所幸在相關人士的協助下，現在這家人已經團聚，但D.L.的母親表示，「她（D.L.）現在還不知道我是她的媽媽，她以為我是另1名社工」，可見被獨自關在拘留所又遭到性侵，對於女童D.L.的傷害相當大。