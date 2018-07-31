塊陶啊！中國電動滑板車充電冒煙 18秒炸成火球

該戶人家的父親、女兒與寵物狗一起坐在客廳看電視，突然間充電中的電動滑板車噴出淡淡煙霧，嚇得狗立刻跳起來，該名父親立刻拔除插頭，不料滑板車開始冒出大量濃煙。（圖擷取自推特）

2018-07-31 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國29日發生1起國產電動滑板車爆炸起火的案件，該滑板車當時正放在客廳充電，不料開始冒出白煙，在拔掉插頭後直接竄出濃煙，接著就爆炸起火，整個過程僅短短18秒。

綜合外媒報導，29日下午5點31分，中國1戶人家的父親、女兒與寵物狗一起坐在客廳看電視，突然間充電中的電動滑板車噴出淡淡煙霧，嚇得狗跳起來，該名父親立刻拔除插頭，不料滑板車開始冒出大量濃煙。

該名父親見狀立刻抱起女兒往外跑，狗也跟在他們後面，接著滑板車猛烈爆炸，化為1團火球，並將周圍物品一起炸碎，中國媒體與官方目前尚未公布是哪家國產電動滑板車發生此事，但影片在網路上曝光後，引發中國網友諷刺「支持國貨」的言論。

許多中國網友對此表示，「八成是廠商偷工減料的後果」、「這是有人在家，沒人整棟樓可能不保」、「支持國貨等於就是玩命」、「好嚇人」、「看就知道那台滑板車用的是鋰電池」。

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