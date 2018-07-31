馬航MH370失聯4年4個多月後 大馬民航局長請辭

2018-07-31 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞政府30日公布馬來西亞航空公司MH370班機失蹤案的官方調查報告，失蹤原因仍無解。當局今日宣布，馬來西亞民航局（CAAM）局長阿札鲁汀（Azharuddin Abdul Rahman）請辭，這是MH370在2014年3月8日失聯後，首位辭職的政府官員。

綜合外媒報導，阿札鲁汀在一份聲明中表示，雖然調查報告沒有指明民航局該為事故負責，但他們發現，航空管制員未能遵守某些標準操作流程（SOP），「因此，在經過深思熟慮之後，我懷著遺憾的心情決定辭去CAAM主席職務，辭呈將在即日起14天之內生效。」。

昨日公布的官方調查報告，已初步排除遠程劫機、機長預謀墜機自殺的可能，但指出，飛機曾在人為控制下調轉航向，不排除有第三方非法干預；同時也點名批評大馬及越南的航管人員未能在飛機消失在雷達上的第一時間聯繫機上人員，導致搜救行動延遲。

大馬交通部長陸兆福今日表示，針對調查報告提到航空管理員在飛機失聯後，第一時間匯報已違反SOP，他已指示交通部秘書長立即成立內部委員會進行調查，將針對如何處置失職員工提出建議。

陸兆福透露，當年值班的官員部分已經退休，一部分仍在大馬民航局任職，「現階段我無意透露涉及人數，先讓內部委員會展開調查及研究應該採取的行動」。