海軍節盛大閱兵 俄軍艦竟在普廷面前撞橋...

俄羅斯海軍在當地時間29日舉行閱兵儀式。（歐新社）

2018-07-31 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄國在當地時間29日盛大慶祝海軍節，由總統普廷到場主持閱兵儀式，但過程中出現尷尬場面，有軍艦在航行時直接A到旁邊的一座大橋。

根據《商業內幕》報導，俄國29日在聖彼得堡的涅瓦河舉行海軍節慶典，共有40艘軍艦、38架軍機以及約4000名軍人參與閱兵，向全球展現俄國海軍軍力，普廷也到場觀禮。

閱兵儀式本應嚴肅莊重，但在進行時一艘塞爾納級登陸艦竟擦撞一旁的大橋橋墩，從影片中可以看到，船上的士兵全都被震到重心不穩。目前不清楚事故發生原因，雖然沒有人員受傷，但船艦和大橋都有部分受損。

俄羅斯在此次閱兵展現海軍實力，亮出了幾款新型潛艦與武器；普廷表示，俄國海軍將再入手26艘軍艦，其中4艘會裝備3M-54卡利伯巡弋飛彈（Kalibr missile）