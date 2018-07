海軍節盛大閱兵 俄軍艦竟在普廷面前撞橋...

2018-07-31 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄國在當地時間29日盛大慶祝海軍節,由總統普廷到場主持閱兵儀式,但過程中出現尷尬場面,有軍艦在航行時直接A到旁邊的一座大橋。

根據《商業內幕》報導,俄國29日在聖彼得堡的涅瓦河舉行海軍節慶典,共有40艘軍艦、38架軍機以及約4000名軍人參與閱兵,向全球展現俄國海軍軍力,普廷也到場觀禮。

閱兵儀式本應嚴肅莊重,但在進行時一艘塞爾納級登陸艦竟擦撞一旁的大橋橋墩,從影片中可以看到,船上的士兵全都被震到重心不穩。目前不清楚事故發生原因,雖然沒有人員受傷,但船艦和大橋都有部分受損。

俄羅斯在此次閱兵展現海軍實力,亮出了幾款新型潛艦與武器;普廷表示,俄國海軍將再入手26艘軍艦,其中4艘會裝備3M-54卡利伯巡弋飛彈(Kalibr missile)

Russian fast landing craft collided with the bridge during military paradehttps://t.co/UDZpanVKgx pic.twitter.com/HnDOVRvfTK