森林夏令營有200童 野熊母子聞香也來「參加」

俄羅斯薩哈共和國之前舉辦了一場夏令營，不過當兒童們在森林裡紮營的同時，卻有一隻母熊帶著兩隻小熊在附近覓食。（圖擷自Siberian Times）

2018-07-31 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯薩哈共和國的一處兒童營地之前辦了一場夏令營，共吸引了200名孩童參加。不過當兒童們在森林裡紮營的同時，卻有一隻母熊帶著兩隻小熊在附近覓食，更因為聞到營隊的香味而靠近。

綜合外媒報導指出，薩哈共和國（Sakha Republic）阿爾丹河（Aldan River）旁的一個兒童營地，日前舉辦了「友誼之岸」（Bereg Druzhby）兒童夏令營，共有約200名7到15歲的孩童前往參加。但營地附近卻有野熊出沒，因此營隊也找來獵人保護孩童們的安全。

報導指出，有一頭母熊似乎因為被營區廚房的香味吸引，因此在兩周前帶著兩隻熊寶寶靠近營地。熊母子們在游過阿爾丹河後，就發現營地裡有食物，因此不願離開。雖然熊媽媽一直都只在外面兜轉，沒有進去過營區，而小熊們有時則會跑到廚房區，拿起垃圾袋後跑走，這也讓孩童們跟工作人員被困在營地裡，無法到處走動。

營區負責人表示，其實那個地方一直都有熊，但牠們通常只是翻翻垃圾桶就會離開，因此不用去擔心，而且他們也會盡量避免去做出激怒母熊的行為。