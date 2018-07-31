天堂變地獄！ 科雄島200萬隻國王企鵝 銳減剩20萬隻

全球最大國王企鵝棲息地的法屬科雄島（Ile aux Cochons），上世紀末島上尚有約200萬隻國王企鵝，但近日研究卻發現這30年來數量銳減近90%。（法新社）

2018-07-31 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕1982年科學家踏上全球最大國王企鵝棲息地法屬科雄島（Ile aux Cochons）時，島上尚棲息約200萬隻，直立高度約一公尺的國王企鵝，但近日研究人員坦承，30年來當地企鵝數量減少近90%。

綜合媒體報導，劍橋大學出版社（CUP）出版的科學期刊《南極科學》（Antarctic Science）的一項研究顯示，前陣子透過衛星影像和直升機空拍，觀察該島國王企鵝，卻發現數量竟銳減到剩20萬隻。

「這完全出乎意料。」法國希澤生物研究中心（Centre for Biological Studies in Chize）生態學家，也是該研究主筆魏莫史基奇（Henri Weimerskirch）感嘆，全球有三分之一的國王企鵝棲息在科雄島上，企鵝數量的銳減，與氣候變遷脫不了關係。

莫史基奇進一步解釋，1997年強烈的聖嬰現象，讓赤道的海水比正常值款攝氏4度以上，導致南印度洋海水變暖，而國王企鵝賴以為生的魚、魷魚因此往南游，超出企鵝的覓食圈。

先前他與團隊曾做過一項研究，結果指出，到了本世紀中，氣候變遷將使包括科雄島在內的克羅澤群島（Crozet islands），變得不適合企鵝棲息。

據資料顯示，國王企鵝是企鵝家族中體型第二大的屬種，僅小於同屬的皇帝企鵝。