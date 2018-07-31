歷史僵局可望破除 馬其頓9/30舉行改國名公投

逾十萬名希臘民眾今年2月4日聚集在首都雅典的憲法廣場示威，圖中大型標語寫著「馬其頓（希臘北部省份名）屬於希臘」。（法新社檔案照）

2018-07-31 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕為加入歐洲聯盟與北大西洋公約組織，馬其頓共和國（Republic of Macedonia）即將在9月30日舉行更改國名修憲公投，若公投通過並完成修憲，馬國國名未來將改為「北馬其頓共和國」（Republic of Northern Macedonia），與鄰國希臘長達數十年的歷史爭議可望畫上休止符。

綜合外媒報導，馬其頓共和國入歐談判因國名爭議屢屢受到希臘阻撓，後者認為馬國以馬其頓為國名，等同暗示擁有希臘北部馬其頓省的領土主權。馬國總理薩耶夫（Zoran Zaev）上月12日與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）跨國熱線後達成共識，讓馬其頓與希臘將近27年的馬國國名爭議僵局，首度出現重大突破。

不過，在雙方達成協議後，兩國內部皆出現反彈聲浪，馬國總統伊凡諾夫（Gjorge Ivanov）公開宣稱不會簽署協議，兩國國內國家極端主義者更將此視為「賣國協議」而大舉撻伐。由於公投通過後，馬國議會須有超過3分之2席次投下同意票，修憲案才得以通過，國名爭議是否能順利落幕，未來恐將面臨更為困難的挑戰。