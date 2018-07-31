想移居火星缺的不是氧氣 新研究：關鍵是這氣體

最新研究顯示，火星表面不具有供人類生存的二氧化碳含量，且目前科技尚不足以解決此問題。（圖擷取自NASA）

2018-07-31 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕人類對於尋找第2生存星球的探索從未停過，由於地球與火星的環境條件較為接近，能否移居火星一直是科學家探討的熱門話題。然而，美國太空總署（NASA）支持的新研究卻顯示，火星表面嚴重缺乏氣態的二氧化碳（CO2），且無法有效改變此一現況，相關科技一日無法獲得突破，人類便不可能移居火星。

刊登在30日出刊科學雜誌《自然天文學》（Nature Astronomy）上的研究報告顯示，目前火星的大氣雖由二氧化碳組成，但總量太低，大氣壓力不到地球大氣壓力的百分之一，稀薄的大氣並不足以維持溫室效應，導致火星表面的氣溫、氣壓過低，直接影響液態水存在的可能。研究人員指出，火星表面上任何液態水，不是很快蒸發逸散就是凍結成冰。

美國科羅拉多大學教授傑科斯基（Bruce Jakosky）表示，火星表面只有二氧化碳及氣態水（H2O）這2種溫室氣體可導致顯著的溫室效應，但目前兩者的氣態存量都嚴重低於需求，若要在火星地表創造足以使人類生存的環境，等於是改變整個火星的大氣組成，其難度不言可喻。

由於氣態水無法主動創造溫室環境，且火星表面目前的條件亦不足以使氣態水長期存在，可行選擇僅剩下大量製造二氧化碳一途。然而，傑科斯基發表研究結果時坦言，以目前科技極限技術，人類仍無法從火星表面創造出足夠的二氧化碳，強調相關技術未來若無法獲得大幅突破，移居火星便終究只是個夢想。