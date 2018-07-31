抗爭頻傳 北京將採集退役軍人資料

中國各地今年已爆發多起退役軍人抗爭事件。（法新社）

2018-07-31 12:54

〔中央社〕中國各地今年已爆發多起退役軍人抗爭事件。明天就是解放軍建軍91週年，中國退役軍人事務部長孫紹騁今天坦言，退役軍人工作面臨不少矛盾問題，下一步計劃開始採集資料。

中共中央軍委政治工作部主任助理兼退役軍人事務部副部長方永祥則強調，反對退役軍人用「極端方式」信訪，希望能夠理性反映訴求，才有利解決問題。

8月1日就是中共解放軍建軍91週年，中國國務院新聞辦公室於7月31日上午舉行退役軍人事務部工作進展及相關政策記者會。外媒提問圍繞退役軍人抗爭議題。

孫紹騁在致詞稿中坦言，退役軍人工作目前面臨不少矛盾問題，有的問題積累多年，解決起來不可能一蹴而就。因此在督促地方落實現有政策基礎上，將按照先急後緩、突出重點的原則。

他回答陸媒提問時提到，過去沒有部門專門管理退役軍人，所以有些資料不全。因此，未來重點工作第一項就是全面開展資料採集。退役軍人事務部要「事先摸清底數，有了底數，決策才能有底氣」。

隨後多名外媒記者提出，包括上個月發生的江蘇老兵抗爭在內，中國過去5年總共發生過多少起退役軍人維權事件、當局如何處理，以及是否擔心建軍節發生抗爭等問題。

孫紹騁指出，退伍軍人事務部成立100多天內共接待近2萬人次信訪，也已把相關問題轉交有關地方政府加以解決。

方永祥則表示，目前接到的退役軍人信訪內容，主要為安置政策落實、身分認定、優撫標準、生活特殊困難等，還有一部分是涉法涉訴問題。

他強調，退役軍人信訪管道「暢通」，希望大家能夠理性平和地反映問題，確保更好地解決問題，防止出現「過激的言論」，「堅決制止和防範被別有用心的人裹挾利用，堅決反對任何違法違紀的行為」。