恐怖熱浪持續發威！北極圈氣溫飆上32℃

據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，截至7月底，全球各地今年至少已經出現118項歷史高溫紀錄。（歐新社）

2018-07-31 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年北半球夏季遭到極端高溫襲擊，除了低緯度地區更加炙熱難耐外，高緯度地區也難逃熱浪席捲，連位於北極圈內，北緯70°的Banak地區都測到了32℃的高溫。

根據氣象觀測顯示，北歐連日高溫不止，當地時間30日下午2點30分，位於北極圈內，北緯70°的挪威Banak地區都測到了32℃的高溫，該地區週末兩天也都分別達到31、30℃，挪威西部的峽灣地區也在近日飆上33℃高溫，相當罕見；據英國牛津大學、世界氣候歸因組織（World Weather Attribution，WWA）等跨國科學研究團隊初步研究成果顯示，人為造成的氣候變遷，可能提高北歐熱浪發生的機會逾一倍。

研究作者之一、英國牛津大學環境變遷研究所副所長奧托（Friederike Otto）表示，過去相當罕見的極端高溫天氣，未來可能變得相當常見，這類情況甚至在某些地區恐已成現況。

今年夏季，全球各地廣泛出現極端天氣事件；日本23日出現高達攝氏41.1℃的歷史最高溫紀錄，韓國首爾連續10天出現夜間最低氣溫在25℃以上的「熱帶夜」現象，美國中部地區也遭熱浪肆虐，據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，截至7月底，全球各地今年至少已經出現118項歷史高溫紀錄。