2警與持刀男對峙 黑貓宅急便路過出手打爆他

（圖擷取自YouTube）

2018-07-31 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都目黑區昨日發生一起持刀砍人事件，一名50歲男子揮舞菜刀，造成一名60多歲婦人受傷，警方到場之後要求男子放下菜刀，不過男子不從，就在這時，一名黑貓宅急便配送員衝過來朝這名男子的頭部猛打，而警方則合力將男子壓制在地，壓制過程影片被分享到YouTube之後許多網友都大讚配送員的見義勇為。

綜合日媒報導，這起事件發生在當地時間昨日上午10點，當時這名男子被一名警察和女警包圍，女警要求他把刀放下，但男子不理會，反而搶走警員的警棍朝警員的身上打，此時一旁目擊的黑貓宅急便配送員馬上衝過來朝男子的頭猛打，男子因此跪地，警員則是趁機將其壓制逮捕，並將菜刀丟到一旁。

在男子被捕後，配送員眼見女警在尋找菜刀，他也向女警指出，菜刀位置。被男子揮菜刀割傷右手的60歲婦人則是送往醫院治療，針對該名男子，婦人表示自己沒認識他，警視廳目前正對此事件展開調查。

然而整個壓制過程正巧被附近民眾拍了下來，配送員見義勇為的舉動也被許多日本網友稱讚，紛紛表示：「對黑貓宅急便的好感度上升了，這配送員應該得到表揚。」、「普通人看了都會跑吧，配送員真的很有勇氣。」、「黑貓宅急便做的好！」還有人開玩笑地說：「黑貓拳炸裂啦！」

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