無處可逃！希臘野火肆虐 災民被逼入海影片曝光

火勢迅速逼近，民眾被逼至海中求生。（擷取自臉書）

2018-07-31 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕希臘雅典發生近十年來最嚴重的森林大火，截至7月底已有91人被證實罹難，受當地強勁風勢影響，火勢來得又快又猛，有民眾被大火逼得無路可退，只能往海裡逃生，大火將災民逼至海中的影片近日曝光，畫面相當震撼。

希臘雅典一名女子凱莉亞（Elia Kallia）在臉書上傳影片與照片，畫面中白煙瀰漫，近海的草堆、樹木與建築物已竄出點點星火，顯示大火正逐漸往海岸線逼近。有些民眾站在岸邊避難區準備下水，其餘民眾則早已帶著重要物品跳入海中，只見人們三三兩兩站在淹過胸口的海水中，有人手上高高舉著裝有寵物的籠子，也有人拿著手機對外求援，場面十分混亂。

凱莉亞在影片附註中寫道，我們經歷了地獄及死亡，希望其他人能協助將照片與影片分享出去，讓災民們能順利找到自己的親屬。她接著補充說，在此哀戚時刻，無須按讚或留言，網友們也一致配合，整段影片上傳至今有超過1.7萬次分享數，卻只有1則留言。

由於處置失當，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）面臨各方責難，他目前已保證將提出全國性計畫，避免類似悲劇發生。這次奪走近百條人命的野火，其起因仍持續調查中，當局目前懷疑是居民在焚燒枯枝敗葉時，因犯罪性疏忽所導致。

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