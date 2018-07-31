偉大母愛！虎鯨不捨夭折寶寶沉海底 頭頂屍體伴游5天

虎鯨媽媽為了不讓死亡的幼鯨寶寶沉入海底，連續5天不斷用前額推著夭折的幼鯨。（美聯社）

2018-07-31 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州外海日前上演一場悲劇，虎鯨媽媽為了不讓死亡的幼鯨寶寶沉入海底，連續5天不斷用前額推著夭折的幼鯨，帶著幼鯨屍體前行，這段心碎的畫面也被研究人員用相機捕捉下來。

綜合媒體報導，事件發生在華盛頓州薩利希海（Salish Sea）的聖胡安島附近，編號為「J35」的母虎鯨在24日生下幼鯨，但是寶寶在半小時後死亡，後來母鯨就用頭頂著幼鯨，不讓牠沉入海底。

長期觀察這群虎鯨的Soundwatch成員謝德（Taylor Shedd）表示，「這簡直令人難以置信，她仍然將幼鯨頂在頭上，推著牠一起前行，她的家庭也伴隨同行。」謝德還說，「她弧線完美的背鰭，在陽光下閃閃發光。如果你不知道發生了什麼，會認為這是世界上最美麗的景象。」

報導提到，近年來虎鯨在太平洋西北部減少，主要是當地肥美的鮮魚被過量捕撈，帝王鮭的減少導致虎鯨數量下滑，另外海洋噪音、水污染也是對虎鯨生存的威脅。目前這群生長在太平洋西北部的「南方定居虎鯨」（Southern resident orcas），只剩下75隻，1998年時還有98隻，現在為30年來的最低水準。