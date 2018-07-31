明星大學的黑暗面 哈佛招生標準曝光「不只看成績」

近日美國一起訴訟意外揭開哈佛大學招生標準的神秘面紗。（資料照，路透）

2018-07-31 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學是許多學子心中最頂尖的學校，但近日美國一起訴訟意外揭開哈佛大學招生標準的神秘面紗，除了成績，申請者來自哪裡、父母是否從哈佛畢業也成了入學條件。

《紐約時報中文網》報導，近日美國由「大學生公平錄取」（Student for Fair Admissions）提出的一起訴訟指出，哈佛在招生過程中牽涉歧視亞裔美國人，法院要求哈佛大學提供招生相關資料，意外將哈佛大學的招生標準曝光，包含備審表、縮減名單、小獎勵、DE、Z名單、院長關注名單等特殊用語。

報導指出，哈佛大學把全國分為大約20個地理備審表，由該地區對當地高中有深入了解的招生小組委員進行評定，評定標準包括學術、課外、體育、個性和綜合，對於一些申請人來說，也有小獎勵，像是少數族裔、哈佛校友子女、哈佛捐助者親屬、工作人員或教職員子女、優秀運動員。

報導表示，院長關注名單中則包括捐贈者相關人士，或與哈佛有關係的申請者，Z名單則有「後門」的意味，名單上的申請者成績介於合格與不合格之間，但哈佛又想錄取他們，哈佛對此名單保持沉默，並經過塗黑處理。

報導稱，上述標準，可能跟SAT考高分一樣重要，哈佛大學本科生院長庫蘭納（Rakesh Khurana）表示，哈佛並不總是完美，但努力朝正確方向邁進。