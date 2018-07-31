促移民改革 川普再撂話政府關門大吉

2018-07-31 05:36

〔中央社〕美國總統川普今天再度威脅，如果國會不通過他想要的移民改革，就要讓聯邦政府關門。相關改革為9月底前必須通過的開支方案其中一部分。

川普跟義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在白宮會談後召開聯合記者會時說：「在美國國內高談闊論許多、許多年後，如果我們還是沒讓邊界安全，關門大吉我沒有問題。」

國會須在9月底前通過開支法案，以避免政府停擺。川普今天重申，他要求包括250億美元興建墨西哥邊界圍牆在內的移民改革，必須納入開支方案之中。

川普回答提問時說：「我總會為談判留餘地。」