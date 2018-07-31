西方觀光客塔吉克遇襲 IS宣稱犯案

2018-07-31 04:00

〔中央社〕中亞國家塔吉克昨天發生汽車衝撞事件，造成4名正進行自行車之旅的西方觀光客喪命。與伊斯蘭國（IS）掛鉤的阿瑪克通訊社今天報導，IS宣稱犯案。

路透社報導，伊斯蘭國沒有提供細節或證據來支持這項說法。

阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）引述IS的聲明報導指出，攻擊者「為伊斯蘭國士兵，執行這項攻擊以回應鎖定聯盟國家平民的要求」。

塔吉克當局指出，來自美國、瑞士、荷蘭的這些觀光客昨天遇害。另外3名瑞士、荷蘭、法國籍觀客受傷，其中一人還被刺傷。