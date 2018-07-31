是否拒中華台北更名 IOC：洛桑協議不變

2018-07-31 02:04

〔中央社〕中國以台灣正名公投為由取消台中市主辦2019年東亞青運。國際奧會在中央社詢問是否不允許中華台北更名時表示，近期確認關於名稱的洛桑協議不變，並獲中華台北奧會支持。

7月24日在中國大陸籍主席劉鵬主導下，東亞奧林匹克委員會（EAOC）以台灣正在進行2020東京奧運台灣正名公投為由，在北京開會並投票，決定停辦原定2019年在台中進行的東亞青年運動會。

中央社記者7月24日以電子郵件詢問國際奧會（IOC）對EAOC作法的評論，IOC回覆這由EAOC負責。

7月30日記者再以電子郵件詢問IOC今年是否曾做出不允許中華台北改變名稱的決定？此外，國際上部分國家也有更名問題，記者詢問IOC對自由民主國家公民表達立場的看法。

IOC同日回覆表示，關於（中華台北）參與奧運的名稱、會徽、會旗及會歌早在名古屋決議及1981年的（洛桑）協議中已經商定，而IOC執委會近期則已確認這項協議維持不變並完全適用。

此外，IOC強調中華台北奧會完全支持這項作法，沒有要求任何改變。

洛桑協議指的是1981年台灣與IOC在瑞士洛桑簽署的協議，確認未來參與國際型運動賽會，都要以「中華台北」為參賽名稱，僅能以五環梅花會旗替代青天白日滿地紅的國旗，奪金後也只能播放國旗歌，而非國歌，換取台灣運動員的出賽權利。（編輯：何宏儒）