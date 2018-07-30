土國女殺性侵犯的舊聞被翻出 外國網友反串諷刺「檢討被害人」

2018-07-30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕最近有則舊聞被翻出來，土耳其有位婦女在長期遭到性侵後懷上了性侵犯的孩子，絕望的她最後為了捍衛自己的名譽，先將性侵犯槍殺，接著把他的頭砍下並在眾目睽睽下丟到村莊的廣場；外國網友最近翻到這則新聞後，以反串的留言諷刺現今網路「檢討被害人」的風氣，在網路上廣為流傳。

這位這件事發生在2012年，這位土耳其的年輕婦女內雯．葉迪琳過去長期遭同村的一位男性姻親性侵，在不斷被強暴的8個月後葉迪琳終於忍無可忍，拿起家中的步槍槍殺這位性侵犯，並將他的頭砍下扔在村中的廣場，已捍衛自己的榮譽與尊嚴，隨即葉迪琳遭警方逮捕。

而最近有外國網友翻出這則舊聞後，便紛紛用留言諷刺網路上「檢討被害人」的風氣，這種看似荒謬但又真實無比的指責紛紛出籠，像是「如果這個男的不想被砍頭，他就不應該穿著一件會露出脖子的衣服」、「他可能喜歡被槍殺，大多數男人不喜歡承認他們實際上喜歡被槍殺和砍頭」、「這個男的自己一個人？他不應該孤單一人！這樣好像他在期待什麼一樣。」、「他真的有被槍殺或被砍嗎？這聽起來像是捏造的，我們都知道有些男人喜歡誇大事蹟來讓自己聽起來好像很厲害」、「又不是所有女人都喜歡砍頭，像我就不是」。

根據外媒報導，內雯．葉迪琳在事後被土耳其的女權團體視為英雄，但當局拒絕她想墮掉有性侵犯血緣的胎兒的請求，最後她被法院判處無期徒刑，經過上訴後仍維持原判。