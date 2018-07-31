梅根生父再掀波瀾 受訪提黛安娜恐激怒哈利

2018-07-31 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子的妻子梅根似乎與生父、同父異母兄姊一家八字不合，她的父親托馬斯·馬克爾最近又再掀波瀾，批評梅根變得「趾高氣揚」，指責英國王室「奪走」他的女兒，還說黛安娜王妃可能會對王室對他不友善的態度而憤怒。

「BBC中文網」報導，馬克爾在《星期日郵報》專訪中聲稱，梅根嫁入王室後變得「趾高氣揚」，不理睬他，女兒已經與他斷絕一切連繫，並指責英國王室將女兒從他身邊「奪走」，將他「拒之門外」。馬克爾說，他已經「忍無可忍」，並稱，「如果我死了的話可能會讓梅根覺得更容易些」。

74歲的馬克爾最擔心不能享受含飴弄孫之樂：「梅根和哈里或許明年什麼時候會有孩子，我就會成外公。如果他們不理我，我就看不到我的孫兒女。就因為我說了幾句批評王室的話，就剝奪孫兒女見外公的權利？這是悲劇！」

BBC指出，雖然馬克爾稱他仍希望與女兒梅根和解，與哈利王子和英國王室改善關係，但他提到有關黛安娜王妃的話可能會激怒哈利。馬克爾說，如果黛安娜還在世，英國王室對他的「不友善」會讓黛安娜「不悅」。

馬克爾表示，梅根小的時候，他有一份好工作，賺了不少錢，才能把梅根送進私校，接受最好的教育。他說，梅根能有今天，嫁給一位白馬王子，成為公主，都是「我給她的」，但現在卻只得到女兒冷漠的回應，「連話都不跟我說了」。