越房產大亨潘文英武涉洩密 判刑9年

2018-07-30 23:16

〔中央社〕越南河內市法院今天採不公開方式審理不動產大亨潘文英武洩密案，最終以「蓄意洩露國家機密罪」對他判處9年的有期徒刑；另外2名警官因涉及此案，也分別被判9年和7年的有期徒刑。

身為峴港人的知名房地產開發商潘文英武（Phan Van Anh Vu）被指控犯下蓄意洩露國家機密、逃稅及濫用事務處理權限等罪。消息人士說，他還具有前情報官員的身份。

潘文英武去年底預料自己將遭刑事調查，潛逃到新加坡，隨後被新加坡政府扣留與遣返。

越南公安部調查機構擴大調查，隔3個月後逮捕另2名涉案警官，包括公安部情報總局副總局長潘友俊（Phan Huu Tuan，警銜中將）與警官阮友百（Nguyen Huu Bach，警銜大校）。

越南快訊新聞網站報導，河內市法院今天以「蓄意洩露國家機密罪」對他判處9年的有期徒刑；並以類似罪名分別判處潘友俊、阮友百9年和7年的有期徒刑。

報導說，對於潘文英武的逃稅和濫用事務處理權限等違法行為，當地法院將另案開庭，審理他與涉案的被告。

由於涉及潘文英武的違法行為，一系列峴港市前政府官員也被追究刑事責任，包括2006年至2011年期間峴港市前市長陳文明（Tran Van Minh）與2011年至2014年期間峴港市前市長文友戰（Van Huu Chien）等。

另外，包括峴港市市委書記阮春英（Nguyen Xuan Anh）、越南公安部部長裴文成（Bui Van Thanh）與公安部前副部長陳越新（Tran Viet Tan）等而因案被革職。