李克強要求嚴懲假疫苗 獲刑入獄將終身被踢出市場

2018-07-30 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗事件持續延燒，中國國務院總理李克強在今天的國務院常務會議上表示，相關單位在調查假疫苗一案一定要嚴厲執行，讓有嚴重違法情節的人被判刑入獄並終身不能跨足相關產業。

根據中媒報導，李克強今天在會議上聽了有關長生生物假疫苗一案的調查進展匯報，相關單位指出，目前基本已經查明了長春長生生物科技在生產狂犬病疫苗的過程中，嚴重違反了國家製藥標準以及藥品生產管理規範等。該公司擅自變更生產程序、編造生產和檢驗紀錄，還有企圖湮滅證據等「性質極其惡劣，涉嫌犯罪」的情節。公安機關現在已經拘留並申請逮捕相關責任人士。

李克強要求全案必須徹查嚴懲不肖業者，並指示國務院調查組要繼續深入展開工作，依法對涉案企業和責任人、參與人等做出懲罰，處以鉅額罰款；司法單位也要追究刑事責任，讓犯罪人等獲刑入獄。李克強表示要將這些人逐出市場，終身不得接觸藥品生產經營活動。

接下來中國政府單位要協助督導各地回收銷毀未使用的假疫苗，已經出口的要召回國，並且向世衛組織和出口國家通報。李克強表示，除了責任人，之後更要展開監管責任調查，對那些怠忽職守、參贓枉法的惡人重處。

他也要求，加快查清涉案疫苗接種情況的速度，依據相關領域專家作出的風險評估結果擬定適合措施，加緊研究新的、完善疫苗，讓中國人民放心。