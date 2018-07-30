放棄中國零售市場 南韓樂天撤離超市、百貨業務

2018-07-30 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓樂天集團正在中國進行超市業務撤離工作，29日又稱，已決定撤離中國地區的百貨業務，此舉等同放棄中國的零售市場。

《朝鮮日報》報導，南韓樂天集團2008年以與當地企業合資的形式，在北京王府井開設了中國第一家樂天百貨，並計劃在未來十年增加到20家百貨，但目前僅在天津、成都、威海、瀋陽等地經營5家樂天百貨。

樂天原本就因與和合作方存有摩擦而經歷苦戰，去年3月又受到薩德風波影響，銷售額持續下降，最後決定撤離中國市場。2016至2017年間，樂天百貨在中國的營業損失達1400億韓元（約38億新台幣）。

據樂天集團29日稱，「已決定撤離中國地區的百貨業務，具體的執行方案仍在商討之中」。樂天集團有關人士表示，「考慮優先出售的三家賣場，正在商討通過將賣場經營權轉讓給其他企業，或者中途解約後支付違約金的方式進行」。

據悉，位於天津的2間樂天百貨和威海的樂天百貨，將成為優先撤離對象，至於包含百貨、酒店、辦公大樓、電影院、主題公園等的瀋陽、成都樂天世界則暫時維持運營。

另外，南韓樂天也決定在2個月內完成超市業務，即樂天瑪特的出售和關店工作。2007年進軍中國的樂天瑪特，去年一年的營業損失達到2686億韓元（約73億新台幣）。