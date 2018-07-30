英13歲少女疑遭母友人刺死 暖網友集資24萬相助

2018-07-30 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名13歲少女露西（Lucy McHugh）失蹤多時後，屍體在住家附近的草叢被發現，疑似是遭尖銳物品刺死棄屍，目前警方已逮捕1名嫌疑人，詳細犯案過程還在調查中。

《太陽報》報導，涉嫌犯案史蒂芬（Stephen Nicholson）是一名刺青師，他告訴露西任職看護的母親史黛西（Stacey White）他被趕出家門，於是史黛西給他一份看護工作，並收留史蒂芬，讓他在家裡的空房繼續幫人刺青。史蒂芬29日因涉嫌與露西發生性關係及謀殺被拘捕。

目擊鄰居表示，他看見警察來逮人時，史蒂芬正在後院燒衣服。警方發言人指出，犯案工具尚未尋獲，現階段無法確認嫌犯是使用剪刀還是其他尖銳物犯案，但會全力搜索，呼籲民眾若發現可疑尖銳物品，要立即通知警方。

在事情爆發後，史蒂芬的臉書頁面被灌爆，警方呼籲大家「在社交媒體上進行推測並不會對案情或露西的家人有任何幫助」，保持冷靜理性才能讓警方順利破案。而史黛西則透過臉書表示，目前兇手尚未確認，希望大家停止對史蒂芬家人的輿論，「暴力和威脅都不會讓我的天使回來」，她認為責任不該歸咎於他的家人。

史黛西的朋友也主動在網路上發起募款，她認為「在悲痛的同時必還必須想辦法擠出喪葬費，任何父母都不該發生這種事」，希望大家能為露西的葬禮及她的家人提供實際上的幫助。在短短48小時內就集資了24萬台幣，遠遠超過原本預期的金額，也有網友願意免費提供火葬服務，讓史黛西非常感動。