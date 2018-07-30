首度有機會揮別獨裁政府 辛巴威人凌晨2點就去排隊等投票

辛巴威今日舉行總統大選，這次大選是近40年來，首次沒有前總統穆加比（Robert Mugabe）參與的大選。圖為辛巴威人排隊投票。（法新社）

2018-07-30 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威今日舉行總統大選，這次大選是近40年來，首次沒有前總統穆加比（Robert Mugabe）參與的大選，讓辛巴威選民的投票欲望大增，投票率預估將會有大約75%至85%。

綜合外電報導，辛巴威今日舉行總統與國會大選，這是近40年來，首次投票單上沒有出現前總統穆加比的名字，激起了當地人民的投票動力，不少人在當地時間凌晨2點就到投票所外排隊，等待早上7點開始的投票，根據辛巴威非政府組織的數據，有97%的投票所準時開放給選民投票。

本次大選最有潛力的兩位候選人，分別是屬於執政黨「辛巴威非洲民族聯盟─愛國陣線」（ZANU-PF）、去年推翻前總統穆加比的姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa），與僅40歲的在野黨「民主變革運動」（MDC）黨魁查米薩（Nelson Chamisa）。兩位候選人不只年齡差距相當大，經歷也截然不同，姆納加瓦曾是前總統穆加比的副手，被視為穆加比的接班人，而查米薩的職業為律師與牧師，過去在政治上的經歷並不如姆納加瓦豐富。

本次大選有一半以上投票的選民未滿35歲，共有23名總統候選人、近130個政黨參與選舉，事前的民意調查數據顯示，姆納加瓦的支持率大約為40%、查米薩約為37%，但由於辛巴威需要獲絕對多數才能當選，假如今日投票結束後，並未有任何1位候選人拿到超過50%的選票，將會於9月8日舉行第2輪投票，由第1輪最高票的2位候選人角逐總統大位。

辛巴威選民對於這次的大選普遍都相當期待與興奮，30歲的理髮師姆沙貝亞那（Nyari Musabeyana）說，「過去的政府讓我們失去工作、失去錢財、沒有經濟發展，我們希望未來一切能夠變好」，還有不少選民表示，「我希望這次投票能改變我的生活」，期望新的國家領導人能改善前總統穆加比執政之下，辛巴威經濟崩壞、失業率暴增、國內基礎設施不佳的狀況。