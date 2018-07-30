印尼：台灣民眾未來入境可自動通關

2018-07-30 19:52

〔中央社〕印尼移民總局發言人阿貢今天接受中央社訪問表示，印尼正和台灣討論推動台灣民眾入境印尼時使用自動通關系統，以吸引更多台灣旅客和投資者前來印尼。

阿貢（Agung Sampurno）今天接受中央社記者專訪表示，印尼和台灣雙邊的移民最高行政主管已經就台灣民眾入境印尼時使用印尼快速通關系統進行討論。

他說，重點是如何讓印尼民眾入境台灣、台灣民眾入境印尼時更加容易。印尼方面將使用科技系統「自動通關系統」（Automatic Gate），讓這項計劃能順利進行，印尼也需要在系統、科技和人員等相關事項做好準備，這雖然要花些時間，但印尼會實行計畫。

阿貢進一步說明，「自動通關系統」上路後將適用包括旅客、投資者在內的所有各種外國民眾，不過，目前雅加達國際機場有2航廈和3航廈，但落成不久的3航廈設施不同於運行多年的舊航廈（2航廈）。如何運用不同科技，連結兩個航廈，仍有一些問題待克服。

阿貢表示，推行「自動通關系統」主要在讓外國人士更容易入境印尼，特別是針對觀光客和投資者，這符合印尼總統佐科威希望吸引更多觀光客和投資者前來印尼的政策。

此外，第18屆亞運將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，印尼官方預計將會有來自45個國家，共1萬5000多名選手與代表以及5000名媒體記者，共上看2萬人參與盛會。

阿貢指出，印尼移民總局從去年就開始為了亞運做準備，印尼國門雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）和巨港的機場都會有專門提供亞運選手團的特別通道，不會和其他的旅客混在一起。特別通道會有亞運的標誌做為指引。

對於外界憂心境外極端分子或恐怖分子會在亞運期間入境印尼從事恐怖活動，阿貢表示，印尼政府有維安系統，這個系統不只是聯結移民總局的資料庫而已，也聯結到國際刑警組織（Interpol）的資料庫。

他說，在各國旅客抵達雅加達之前，移民總局就能事先知道這些旅客身分的相關資料，接著會根據旅客名單比對移民總局和國際刑警組織資料庫中的黑名單，一旦發現有旅客是黑名單中的人士，移民總局會追查或是拒發對方入境印尼的簽證，且移民總局也和警方、反恐單位保持緊密合作

對於即將到來的亞運，阿貢也對台灣民眾喊話，他歡迎台灣民眾前來印尼，享受在雅加達和巨港舉行的亞運盛會，他說，「我們等你（台灣民眾）來，在亞運見！」