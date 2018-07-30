熱海飯店2樓高觀景玻璃遭浪拍破 驚險影片曝光

2018-07-30 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕雲雀颱風襲日本關東地區，登陸前一晚沿海都市風浪巨大，靜岡縣熱海市一間旅館有一大片玻璃被海浪打破，當時正值晚餐時間，在內用餐的旅客紛紛竄逃，玻璃碎片劃傷在內用餐的4名遊客及1名職員，幸好沒有人受到重傷。

據《朝日新聞》報導，位在熱海市的「New Akao」旅館，28日晚餐時段，目擊者拍下玻璃破掉的前20分鐘，投宿旅客正在2樓享用自助式餐點，觀景玻璃遭到海浪強烈拍擊，緊接著高6公尺、寬20公尺的玻璃在強風強浪作用下破裂，餐廳內瞬間淹大水，滿地都是餐具碎片。目擊者發文寫下，「飯店工作人員正冷靜疏散旅客，大家看到玻璃破掉，相當驚慌失措。」

強浪拍擊旅館，以及民眾倉皇逃生的驚險畫面全被目擊民眾拍下，他直呼「我們都上了一課，災難真的發生在意想不到的時候。」包含1名7歲男童及1位飯店人員在內，共有5名傷者，所幸僅受到玻璃劃傷，未傳出有嚴重傷亡意外。

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