耳邊邪惡聲音要她殺人 揮斧爆砍超商犯後失憶

2018-07-30 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子在2017年1月7日以斧頭企圖謀殺2名超商顧客被逮捕，日前當地法院在審理此案時，該名女子聲稱，那天與朋友聚會完後耳邊一直傳來有人要她去殺人，但是對於之後在超商傷人一事完全沒有印象。

根據外媒報導，26歲變性女子阿瑪蒂（Evie Amati）行兇當天凌晨拿著一把大斧頭走進便利商店，並揮斧砍傷當時也在超商內的另外2名顧客，當下有如失心瘋似的亂揮亂砍，最後警方以故意謀殺行人的罪行逮捕之。

本月26日，當地法院問及行兇前阿瑪蒂發生了什麼？她說，那天與朋友們聚會時有服用一顆藥丸，而當天一直覺得朋友們都在背後議論她變性一事，結束聚會後回家的路上一直在想這件事，此時開始聽到耳邊一直有人在低語的聲音。回家以後，阿瑪蒂抽了一根菸試圖忘記這些事，但是這些縈繞在耳邊的低語越來越清楚，而且開始出現一些暴力幻象。阿瑪蒂表示：「他們要我去殺人，把那些人弄到殘廢，生不如死，把這個世界變成地獄！」

但是對於之後在超商的事，阿瑪蒂表示自己一點也都不記得，而且在知道自己做了這些事以後，阿瑪蒂說假使能夠重來，她絕對不會做這種事。

至於當時阿瑪蒂與朋友聚會時所服用的藥丸，法庭認為可能是搖頭丸或「快樂丸」。目前陪審團顧慮到阿瑪蒂的精神狀態和其意圖，以及是否可以因為精神疾病為其辯護，預計阿瑪蒂將在當地時間30日接受盤問。