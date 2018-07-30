「半生雞肉」釀禍 英婦人吃下引重症身亡

2018-07-30 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕出門旅行只求快樂出門、平安回家，但英國一名女子娜塔莉（Natalie Rawnsley）的希臘之旅竟是人生最後一遊，只因一盤飯店餐廳的「半生雞肉沙拉」，她就和家人天人永隔。

綜合外電報導，娜塔莉和丈夫史都華（Stewart Rawnsley），去年夏天帶著兩個年幼的兒子到希臘克基拉島（Corfu）度假，沒想到在旅程的第二周兒子就失去母親。

史都華表示，當時在飯店的自助式餐廳用餐，娜塔莉盛了雞肉、沙拉、蝦子和蔬菜，當她切開雞肉時發現肉滲出紅色血絲，於是起身更換，接著吃掉剩下的雞肉。

娜塔莉當晚就感覺不適，凌晨3點在浴室狂嘔，醫生在7點抵達並診斷為腸胃炎，並轉告丈夫她需隔離治療，但娜塔莉的病情始終沒有好轉，之後被送往醫療中心接著轉往大醫院。

史都華稍晚收到簡訊，要他立刻趕往醫院，在醫院相見時娜塔莉躺在病房是清醒且有意識的，不過身上多處紅斑清晰可見，但隨著家人們陸續到院，她漸漸陷入昏迷狀態，幾小時過後心跳突然加快，經10分鐘急救後宣告不治，而病發過程不過短短36小時就喪命。

事後調查發現，娜塔莉因食物中毒而引發重症，可能是基因所致，感染專家盧卡斯（Sebastien Lucas）指出，她所食用的是半生的雞肉極有可能感染大腸桿菌，引發不適的一天之內就有機會致命。