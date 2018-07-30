400萬人變非法移民！印度阿薩姆邦身分普查衍生隱憂

2018-07-30 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦政府今（30）日公布一份身分普查結果，導致約400萬人變成非印度公民，大多數是孟加拉裔穆斯林。這讓外界憂心可能出現類似緬甸羅興亞人被驅逐出境的慘劇。

綜合外媒報導，資源豐富的阿薩姆邦與穆斯林佔多數的孟加拉接壤，1971年孟加拉獨立引發第3次印巴戰爭，導致大量孟加拉難民流亡並定居印度阿薩姆邦，該邦現在約有3000多萬人口。

印度政府認為，戰前就到阿薩姆邦的人才是印度合法公民，當局今年初開始制定的「國家公民登記名單」（National Register of Citizens），就是用來分辨誰是1971年3月24前到達該邦的民眾。

印度人口普查專員Sailesh今日在阿薩姆邦主要城市古瓦哈提（Guwahati）舉行記者會，他說，超過3200萬人提供證明公民身分的文件，其中400萬7707人無法提供有效證明，「暫時」屬於身分不明的非印度公民。

外界憂慮，這將會強行拆散大批家庭，讓他們流離失所，甚至釀成像緬甸羅興亞人一樣的危機。當地衛生官員先前稱，他們將驅逐所有非印度公民，並在邊境部署超過4萬名警察和準軍事組織成員戒備。

阿薩姆邦政府則強調，官方目前「還不會」對這400萬名「未能成功登錄」於公民註冊名單的民眾，祭出任何差別性的行動；而政府也將開放未登錄民眾申請上訴覆核，已確保「最終版本的NRC名冊」是「完美無錯誤的正確內容」。