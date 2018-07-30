菲律賓爆警匪槍戰 擊斃3搶匪、害死1無辜路人

菲律賓29日發生一起警匪槍案，猛烈的交火過程中3名搶匪遭到擊斃，但流彈也害死1名無辜路人。（圖擷取自《拉普勒》）

2018-07-30 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓奎松市（Quezon City）29日晚上發生一起搶案，3名搶匪搶劫成功後，與警察發生追逐槍戰，3名搶匪先後身亡，但猛烈的交火過程讓一名無辜路人枉死。

菲媒《拉普勒（Rappler）》、《詢問者報（inquirer）》報導，29日晚間9點左右奎松市的一間餐廳曼因所爾（Mang Inasal）附近發生搶案，3名搶匪搶劫一名女子成功後，駕著橘色三輪車逃逸。

警方獲報後，在班乃伊大道（Panay Avenue）與加西亞街（Dr.P.Garcia）攔阻搶匪逃逸，並勸他們棄械投降，未料搶匪不從竟開槍射向警方，雙方發生猛烈的槍戰，3場搶匪遭到擊斃，但一名騎著機車的58歲的馬塞利諾（George Marcelino）被流彈打到，送醫後仍不治。

事後，警方開記者會表示，目前正在釐清是警方或搶匪害死馬塞利諾，並承諾願意提供死者家庭協助，但調查人員發現死者帶著全罩式安全帽死亡，推測可能沒有聽見槍聲才會枉死。調查發現，死者是當地「每日大報（daily broadsheet）」的印刷部門員工。