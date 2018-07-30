插旗虛擬貨幣？麥當勞擬推「麥克幣」 全球大麥克單一價

麥當勞「大麥克」已經問世50年。（美聯社）

2018-07-30 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕《經濟學人》經常使用「大麥克指數」來評估全球各國家的經濟水準，不過未來這個指數可能會失效。因為麥當勞最近計畫推出一種全球性貨幣「麥克幣」（MacCoin），可在全球各地麥當勞都換大麥克。

綜合報導指出，麥當勞為慶祝「大麥克」問世50周年，計畫要推出一款「麥克幣」，麥克幣將有5種設計，每一種設計都代表著一個10年。從8月2日起，只要在麥當勞購買一個大麥克漢堡，就能獲得一個麥克幣。而麥克幣可以從8月3日起在全球50個國家的麥當勞餐廳兌換一個大麥克。然而麥當勞這樣的做法卻可能影響到「大麥克指數」。

《經濟學人》在1986年提出「大麥克指數」概念，利用不同國家中一個大麥克的價格，來作為經濟匯率比較的基準。舉例來說，2015年的指數顯示，大麥克中國售價是2.77美元，在台灣為2.51美元，但兩國的平均GDP卻差很多，由此可知中國麥當勞的售價其實高於台灣。

現在台灣麥當勞一個大麥克售價為79元新台幣，但在美國，同一個大麥克價格卻是5.3美元（約162元台幣），由此可見兩國間的經濟水平有差距。但未來麥克幣上市後，大麥克在各國的價格都將變成一個麥克幣，「大麥克指數」就可能因此失靈。