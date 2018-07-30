結褵64載白髮夫妻 地鐵上的可愛互動讓網友猛推

近期有網友分享一張白髮夫妻的甜蜜互動照，不僅被瘋狂分享，也暖翻許多網友。（圖擷取自里克推特）

2018-07-30 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕結婚容易，維繫感情難！近期紐約一對滿頭白髮的夫妻，額頭貼額頭的互動，讓一名網友深受感動拍下照片尋人，引起網路瘋傳、熱議，終於得到這對恩愛夫妻的家屬回應，稱讚他精確的捕捉他們結婚64年來的日常互動。

網友里克（Blake Ricker）17日在地鐵上遇見一對可愛的老夫妻，看見他們額頭碰額頭的甜蜜互動，儘管沒有近距離接近，但他從中感受到他們的愛意，於是拍下照片。事後，他決定PO網分享這動人的時刻，也懇求網友幫忙尋人「如果有人認出這對可愛的夫妻，請讓我知道，我很樂意發送複本給他們。」，掀起網友熱議、分享至不同網路平台。

「終於找到他們！」經過約8天的時間，里克得到他們夫妻的兒媳凱倫（Karen Kettering Dimit）回應：「他們是我的公婆，已經結婚64年，照片中準確的完美捕捉到他們的關係」，但凱倫提及她的公婆相當低調，但歡迎其他人欣賞這張動人的照片。

事後，里克接受《紐約時報》訪問表示，從照片中「你越看著他們的互動，就越能發現他們之間的深厚的愛情。」他也指出，這是他見過最甜蜜的事情。