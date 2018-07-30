喜事變喪事... 越南迎親團凌晨車禍14死 新郎也喪命

來自越南廣治省的一家17人搭乘小巴前往平定省的新娘家迎親，不料凌晨在廣南省境內的國道上與一輛貨櫃車相撞。（法新社）

2018-07-30 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕越南中部一個迎親團今（30）日在前往迎娶新娘途中與貨櫃車相撞，造成一家有14人死亡，包括兩車相撞後立即喪命的新郎，讓喜事慘變喪事。

綜合外媒報導，來自越南廣治省的一家17人搭乘小巴前往平定省的新娘家迎親，不料在當地時間今日凌晨2時30分，在廣南省境內的國道上與一輛貨櫃車相撞，當場造成13人死亡，另一人送醫後不治，死者包括新郎、新郎的母親和妹妹。貨櫃車司機僅受輕傷。

新郎的親戚Duong Chi Linh開著一輛小轎車跟在小巴後面，他說，小巴司機突然轉向撞上反向車道的貨櫃車，「他可能睡著了」。這名親戚的妻子也在這場意外中喪生。

警方表示，所有死者都來自同一個大家族，遺體已被家屬帶回。還有一些傷者在當地醫院治療。由於這起車禍相當嚴重，地方當局周一表示，他們正在調查事故原因。

外媒指出，道路交通事故是越南主要死因之一，幾乎每小時就有一人因此喪命。根據當局統計，今年上半年共有逾9000起交通事故，近4100人死亡，逾7000人受傷。