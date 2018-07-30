保護復活島生態文化 智利限遊客停留最多30日

2018-07-30 17:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南美洲國家智利的著名觀光景點復活島，以獨樹一格的摩艾（Moai）石像群吸引全球旅客朝聖，但也對當地生態環境帶來負擔。因此，智利國會今年3月立法，強化旅客登島規範，並限制外來人口數量，限令於8月1日正式生效。

法新社報導，根據新法令，外籍人士或非當地原住民的智利人，在島上停留的期限從原本的90天降至30天，僅原住民拉帕努伊人（Rapa Nui）的直系血親，才可在島上長期居住。此外，公務員、政府相關組織人士，以及在當地從事獨立經濟活動者和家人，也獲准在島上居住。觀光客則須在抵達時，出示飯店預約證明或當地人的邀請函，日後也將訂定島上最高人數限制。

距離智利本土約3500公里的復活島，已知約有887座、最高約10公尺的摩艾石像，據信由當地原住民拉帕努伊人在12至15世紀間建造，石像的線條簡單，卻有難以言喻的神秘感。該島在1888年被智利吞併後，大量的移民和旅客刺激觀光，加速房地產發展，卻也開始改變當地生態和文明。

去年的人口普查資料顯示，島上居民已增至7750人，比數十年前多出一倍以上。市長艾德蒙茲（Pedro Edmunds）表示，復活島已被外國人佔領，這些外人破壞當地文明的獨特性，可能改變島上近千年的原始文化，且隨著智利本土習俗滲透全島，犯罪和暴力情形也日益嚴重。

此外，人潮除了破壞文化樣貌和生態平衡，也使當地的基礎服務瀕臨極限。當地政府的環境顧問古特雷茲（Ana Maria Gutierrez）舉例說明，復活島居民10年前每年約產生1.5噸廢棄物，但如今一天就高達2.5噸，因為居民的環保意識相當薄弱。

市長艾德蒙茲一方面認同新法是「好的開始」，但另一方面卻直指新法「規模太小」，不足以保護島上文化、遺產和特色，甚至指稱許多拉帕努伊人企盼的是，全面禁止新住民到來。