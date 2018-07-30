東亞青運申復 中國外交部又老調重彈

2018-07-30 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕在中國主導下，東亞奧林匹克委員會（EAOC）日前決議停辦原訂明年在台中市舉辦的2019年第一屆東亞青年運動會，台中市長林佳龍今日正式向EAOC提出申復；對此，中國外交部發言人耿爽下午又重彈「一中原則」舊調。

中國24日以台灣進行「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案連署為由，在EAOC臨時理事會發起表決，決定停辦2019東亞青運。林佳龍則以以主辦城市首長及東亞青運籌委會主委的雙重身分，寄出申復書。

根據多家媒體報導，中國外交部發言人耿爽下午在北京又重彈舊調表示，在台灣參與國際活動的問題上，需要堅持「一個中國」原則。

另外，他還扯上中國亞太經濟合作會議（APEC）企業諮詢委員會秘書處及中國國際貿易促進委員會代表共4人，日前來台參加APEC企業諮詢委員會（ABAC）「數位創新論壇」，卻延遲提供與會及班機資訊，最後自行拒絕入境一事。

對此，耿爽下午聲稱，多年來，兩岸人員參與對方舉辦的APEC活動有慣例做法，台方違背慣例做法，導致中國代表團赴台參加受阻，應該承擔全部責任和後果。他說，這次事件的事實及性質很清楚，批評台灣相關言論是「歪曲事實、企圖混淆視聽及推卸責任」，不會得逞，希望台灣方面「認真反思」，採取實際行動「糾正錯誤」。

我國外交部已表示，由於中方代表違背慣例，登機後才告知班機資訊，外交部緊急協助趕辦手續，中方代表仍拒絕入境，且決定搭上顯然事前就準備好的當日班機返回，外交部對於中方無視我方最速件辦理的善意，深表錯愕與遺憾。