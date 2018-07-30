貴州女童遭手機電池炸成傷殘 家屬不滿三星態度告上法庭

2018-07-30 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省安順市普定縣今年3月9日4時許，男子馮玲玲將購買的三星手機放至床邊充電時，因電池爆炸，導致他5歲的小女兒臉部、手部被炸傷，成八級傷殘人士，三星公司卻遲遲未給交代，他因此告上法院，因賠償金問題，8月21日將再度開庭。

綜合媒體報導，三星公司起初僅表示已知悉此事，有相關進展後，會第一時間對外公布；後來，一名來自安順市的三星售後人員到場拍攝爆炸電池照後，三星就不再與事主連絡，經查證，對方宣稱非三星員工。

據《貴州都市報》指出，三星總部員工曾在某場會議上，看到近20張該爆炸電池的照片，並直指為仿冒品，又稱具體依據不方便說。

事後，馮男到三星總公司詢問未果，以女兒名義，提告天津三星通信技術有限公司、天津三星視界有限公司、貴州飛利達科技股份有限公司、北京普天太力通信科技有限公司，並索賠約人民幣175.7萬元（約新台幣798.6萬元）。

本月26日，天津市西青區人民法院在大寺法庭開審時，因2017年與2018年的索賠標準改變，馮男提出的索賠金比先前的165萬元人民幣（約750萬元新台幣）高，使得被告方提出延期審理要求。

馮玲玲表示，法院批准此要求，全案將在8月21日再次開庭。