馬航MH370調查報告出爐 結論：無法確定失蹤原因

馬來西亞今發布一份關於MH370的調查報告，在厚達822頁的報告中仍坦承「無法確定航班失踪真正原因」。（路透）

2018-07-30 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370客機在2014年3月8日起飛後不久就失聯，4年多來的搜索依然無果，讓該起事件被稱為「航空史上最大的謎團」，馬來西亞今（30日）發布一份關於MH370的調查報告，不過在822頁的報告中仍坦承「無法確定航班失蹤真正原因」。

至今仍未發現大型殘骸 非最終報告

綜合媒體報導，馬來西亞政府今（30日）下午召開記者會，公布馬航MH370客機失蹤調查報告，會前外界稱是「最終報告」，不過調查團隊否認此說法，調查小組負責人郭師傳（Kok Soo Chon）指出，這不是最終報告，稱「如果說這是最終報告就有點太自大了，因為目前為止仍未發現大型飛機的殘骸。」

目前一共發現了27塊疑似MH370客機殘骸，大多都在印度洋以西所發現，包含東非的坦尚尼亞、莫三比克甚至南非東海岸，但僅3塊被證實是屬於MH370。

排除機師蓄意墜毀及遠端遙控說

一如各界所預期，這份厚達822頁的報告仍無法解答MH370客機失聯之謎，郭師傳坦承，「無法確定航班失踪真正原因」，不過調查報告還是能解答部分疑問，有論點將墜機矛頭指向機師，調查小組認為，機師無財政壓力，與家人也沒有不和，對話錄音亦顯示機師當時情緒穩定、意識清楚，而在其住處所發現的南印度洋航線飛行模擬，僅為「遊戲相關」，基本排除機師蓄意墜機的可能性。

另外關於飛機可能被遠端遙控的假說，調查小組表示，已和波音公司確認，波音並沒有商用飛機可以用這樣的技術遠端遙控。

飛機偏離航線是人為操作 不排除第三方非法干擾

MH370客機起飛後不久便迴轉偏離，調查小組證實是人為因素，報告指出，這次轉向並非機械系統異常，也不是自動駕駛，而是在人力控制之下的動作，民用和軍用雷達的觀測也證實這點，郭師傳稱：「不能排除有第三方非法干擾的可能性。」

結論：無法確定飛機失蹤原因

最後報告結論指出，MH370保養良好，沒有出現可能造成客機失蹤的系統故障問題，飛機是在手動控制下掉頭，而飛機偏離航線前即與地面失去聯繫，可能表明，無論出於有意或者其他原因，訊號被手動關閉，但仍「無法確定飛機偏離預定航線的原因」。

同時結論也批評空中管制人員，越南胡志明市空管，在飛機失去聯繫時，沒有儘早通知中國部門，馬國空管區人員也沒有啟動應急措施，延誤搜救時間，而新加坡空管區的人員交接亦有失誤，這份報告將會上傳到網路，同時明天提交馬來西亞兩院審議。

苦等逾4年仍無果 家屬難掩失望

關於這份報告，許多家屬無法接受，有家屬讀完報告後，哭訴苦等4年多仍沒有結論，也有家屬批評這份報告猶如「關上大門」，反對當局結束調查。