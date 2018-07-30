昔強悍主宰中國網路 「網路沙皇」魯煒今淪囚徒

因主管網路審查的職務，頒布各種規定加強網路審查力道，遭網友冠上「網路沙皇」惡名的魯煒因涉貪遭起訴。（歐新社）

2018-07-30 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕今天有3名中國高官因為受賄遭起訴，其中也包括了有「網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒。魯煒過去曾從記者一路當到新華社副社長，後來又在2013年成為中國國家互聯網信息辦公室主任，開始主宰中國網路，互聯網在他主管的那幾年滿是肅殺之氣；由於他擅長塑造形象，也被稱為「化妝師」。

《BBC》指出，魯煒在過去從事新聞業，他在1991年3月被調任新華社桂林記者站的站長，1994年又升任新華社廣西分社副社長，之後一路擔任新華社副秘書長、兼任總經理室總經理，最後在2004年當上新華社副社長。2011年魯煒被調入北京市政府，擔任中共北京市委常委、宣傳部長與北京市副市長。

魯煒在2013年成為國家互聯網信息辦公室主任，主宰中國的網路。魯煒上任後就開始對網路進行整頓，讓微博等社交媒體風聲鶴唳，也有不少人因此坐牢、被封殺。但魯煒善於塑造形象，很努力塑造自己「專業」、「親和」的形象，曾被稱為是「化妝師」；他過去在封殺Facebook等境外網站時更聲稱，中國沒有關過境外的任何一個網站，他更直言，中國怎麼可能跑到別人家去關他的網站？

魯煒因為擔任中國網路守門人，被稱為中國網路沙皇，互聯網在他主管的那幾年滿是肅殺之氣。但魯煒在2016年6月卸任網信辦主任，雖然當時他仍是中宣部副部長，卻已沒有實權職務。他在2018年2月13日被開除黨籍和公職，後來又被中共以「陽奉陰違」、「欺騙中央」、「匿名誣告他人」、「肆意妄為」等詞形容，並在7月30月因受賄遭起訴。