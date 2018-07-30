中共解放軍大換血秘辛 他鬥倒「東北虎」徐才厚5年升5大階

中共解放軍新晉中將火箭軍副司令員禹光。（圖擷取自網路）

2018-07-30 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導階層最重要的北戴河會將到八月召開，各方勢力正在重新集結，據報導，中國解放軍也在本月分進行多名將領的換血晉升，其中，最受矚目的是被授予中將軍銜的火箭軍副司令員禹光，從2013年展開如火箭般的晉升速度，5年內連調升5職位，原因被揭露是他鬥倒有「東北虎」之稱的中共上將徐才厚。

《多維新聞》報導，中共解放軍近期以來有多名將領晉升，包括火箭軍晉升1名中將、5名少將以及兩名專業技術少將；陸軍軍部隊晉升2名中將、8名少將以及3名專業技術少將；空軍晉升3名空軍中將、5名少將和3名專業技術少將，這是自2007年以來解放軍夏季人事大調整慣例的序幕。

報導指出，這波軍方人事大調整，最受矚目的是，新晉中將火箭軍副司令員禹光，他曾長期在徐才厚所掌控的總政治部服役，從宣傳部副隊局長一直升到分管全軍新聞宣傳的總政宣傳部副部長，但他最重要時期，則是在2013年接掌解放軍報社長職位，正式躋身正軍將領。

禹光主掌《解放軍報》期間，以「解辛平」和「謝正平」名義刊發討伐徐才厚文章，接著在3年多時間，再度坐上晉升火箭，一路高升，2017年2月份，升任中央軍委政工部副主任，躋身副大戰區級將領。今年7月再度高升，成為他自2013年以來5年內的第五次履新。

徐才厚是中共上將，為中共軍方前領導人之一，曾任中共中央軍事委員會副主席，被稱為「東北虎」，長期掌控總政治部，2012年缷任中央政治局委員，但在2013年起即有傳言他遭雙規，2014年7月30日被開除軍籍、取消軍階，2015年3月15日在醫院病逝。