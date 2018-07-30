19大後首虎！中共「網路沙皇」涉貪收賄遭起訴

因主管網路審查的職務，頒布各種規定加強網路審查力道，遭網友冠上「網路沙皇」惡名的魯煒因涉貪遭起訴。（歐新社）

2018-07-30 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕3名因受賄而落馬的中國高官今遭起訴，包括有「網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒、2015年曾率團訪問台灣的前駐財政部紀檢組長莫建成及河北省人大常委會原副主任張傑輝。

綜合中國媒體報導，近日，浙江、北京、山西檢察機關因涉嫌受賄案起訴前宣傳部原副部長魯煒、前駐財政部紀檢組組長莫建成、河北省人大常委會原副主任張傑輝等人，3人皆透過職務上的職權，為他人謀取不正當利益，非法收受巨額財物，將依受賄罪追究其刑事責任。

前中共中央宣傳部副部長魯煒去年11月因涉嫌嚴重違紀遭查，是中共19大後首位落馬的首位正部級官員，其主管網路審查的職務，被外媒稱是「中國網路的守門人」，除有權決定數以億計的中國網友能看到什麼外，還頒布各種規定加強網路審查力道，遭網友冠上「網路沙皇」惡名，其落馬消息傳出後，許多中國網友拍手慶賀。

莫建成在2015年時任江西省委副書記時，曾率團訪問台灣，同年12月，升任中紀委駐財政部紀檢組組長、財政部黨組成員，在中共18大列候補中央委員首位，但在去年19大召開前同樣因非法收受巨額財物遭查，同樣依受賄罪起訴。