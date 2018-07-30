航空史上最大謎團！馬航370最終調查報告今出爐

被稱為「航空史上最大的謎團」的馬航MH370事件，最終調查報告今天將出爐。（歐新社）

2018-07-30 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370客機在2014年3月8日起飛後不久就失聯，4年多來的搜索依然無果，讓該起事件被稱為「航空史上最大的謎團」，馬來西亞今（30日）將發布一份關於MH370的最終調查報告。

綜合媒體報導，失蹤逾4年的馬航MH370客機，今將迎來最終調查報告，馬來西亞政府表示，這份終極報告收錄了調查人員在調查過程中所記下的每一個字，強調「完全不經任何編輯，沒有添加或刪除」，在最終報告曝光前，今早9點半會先向等待4年的失踪乘客家屬匯報，預計今下午召開記者會對外公開。

客機失蹤4年多以來，各國頂尖搜索團隊持續搜索無果，甚至連確切的飛機失事地點都無法掌握，成為商業航班事故史上，唯一未能確定具體失事地點的事故，後在西印度洋的法屬留尼旺島、東非的莫三比克發現機身殘骸，人們才首次掌握到墜毀的線索。

對於失事原因各界多方揣測，陰謀論四起，但都遭當局否認，對於最終調查報告是否能解開諸多謎團，外界認為恐「不樂觀」。

最終調查報告公開後將會上傳到網路，同時明天提交馬來西亞兩院審議。