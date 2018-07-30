柬埔寨強人洪森勝選續掌權 選舉公正遭質疑

2018-07-30 01:20

〔中央社〕柬埔寨今天舉行大選，執政柬埔寨人民黨晚間宣布勝選，贏得國會絕大多數席次，已執政數十年的強人總理洪森一如預期續掌政權，但這次大選幾無真正反對勢力參與，遭到外界批評。

這次大選沒有真正的反對力量，洪森（Hun Sen）廣獲預期可輕鬆勝選連任，但批評者指責這場大選是騙局，因為洪森和他的盟友在選戰中恫嚇選民，而且主要反對黨去年即遭解散，因此選舉既不自由，也不公平。

柬埔寨人民黨（CPP）發言人蘇艾山（Sok Eysan）表示，人民黨估計可拿下國會125席中的100席。他接受路透社電話訪問時說：「人黨贏得80%選票，我們估計將贏得不少於100席。」

目前國家選舉委員會還在逐步宣布全國各地開票結果，正式結果預料8月中才會揭曉。

投票結束後，洪森在臉書發文感謝柬埔寨人民踴躍投票。他說：「你們確實選擇了民主之路。」

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲分部副主任羅伯森（Phil Robertson）告訴路透社，許多選民出於恐懼而勉強去投票，因為當局曾警告，抵制選舉的人將被視為「賣國賊」。

反對洪森的政界人士呼籲抵制這次選舉。不過，選委會發布聲明說，投票率高達82.71%，由早先宣布的80.49%再提高，遠高於2013年上次大選的69.61%。

選委會主席式文福（Sik Bun Hok）在電視記者會表示：「這次選舉相當成功。投票率更高，柬埔寨應該引以為豪。」柬埔寨有830萬登記選民。

曾任柬埔寨選舉觀察員的選務分析家和法務專家索塞拉（Yoeung Sotheara）表示，今天的選舉最好和2017年的全國性地方選舉相比，當時投票率高達90%，也就是有710萬人投票。

他指出，2016年進行的選務改革使得民眾更容易在居住地登記為選民，而且清除了選民名冊上的已過世居民和「幽靈」人口。

不過，首都金邊投票所的冷清場面和政府描繪的熱絡情況大不相同，有一處投票所看來工作人員比選民還多，選民零零落落出現投票。在一所學校的另一處投票所也一片安靜。

正在柬埔寨旅遊的一位荷蘭觀光客表示，他看不出今天是投票日。

批評者說，這次大選象徵柬埔寨的民主大開倒車，因為執政的柬埔寨人民黨恫嚇選民，而主要在野黨柬埔寨救國黨（CNRP）去年就遭到解散，黨魁根索卡（Kem Sokha）還被控判國而入獄。

雖然有19個政黨挑戰洪森的人民黨，但它們都未強力批評政府。