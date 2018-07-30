日處決沙林毒氣案兇手 村上春樹重申反死刑

2018-07-30 01:04

〔中央社〕暢銷作家村上春樹說，儘管反對死刑，他無法公開反對以絞刑處死沙林毒氣攻擊案的兇手，但日本不應利用這起案子作為藉口，堅持維持死刑。

日本數日前處決奧姆真理教因涉及沙林毒氣攻擊案被判死刑的最後幾名成員，村上春樹今天投書「每日新聞」，發表這項罕見的評論。

村上春樹在英文每日新聞網站說，「整體而言」，他反對死刑。

但他為1995年東京地鐵沙林毒氣攻擊事件撰寫「地下鐵事件」時，曾訪談受害者及罹難者親友。他在投書中說：「就這起案件而言，我無法公開表達『我反對死刑』。」

他說：「如果有人企圖利用這次機會『終結那些案子』，或別有用心地想讓死刑成為永久性機制，那是錯的，甚至根本永遠不應准許那樣的策略。」

他又說，此案有13人被判死刑，他在場聆聽法院對其中一人宣判時，大受震驚，接下來的幾天覺得「胸中彷彿有股重擔」。

近日聽到奧姆真理教成員遭處決，他說：「我胸中同樣感受到那股重擔。」

日本7月6日對奧姆真理教創始人麻原彰晃和6名資深信徒執行絞刑。他們在東京地鐵站的攻擊行動，造成13人喪命，另有多人終身傷殘。上週又有另6名奧姆真理教信徒因沙林毒氣攻擊及其他罪名被處死，使涉案13人全部伏法。

日本處決死刑犯招致人權團體和歐洲聯盟的批評，但是日本當局不為所動，在民眾一面倒支持下，仍堅持維持死刑。