白宮幕僚長上任屆滿週年 何時離職成焦點

2018-07-30 00:14

〔中央社〕美宮幕僚長凱利上任屆滿週年，卻不再像過去那樣受到總統川普和白宮人員尊重，影響力式微，未來命運也成為外界密集探討的焦點，幕僚都在猜測他會在期中選舉之前或之後離任。

由於川普越來越希望身邊有不同的聲音，其他幕僚逐漸取得新的地位，尤其是副幕僚長尚恩（Bill Shine）。

凱利（John Kelly）和白宮高階人員開會的次數越來越少，曾經每天舉行的會議如今變成每週碰面一次。他也越來越少管控川普的談話對象，以及外部人士和川普聯絡的時間和方式。

最近川普對凱利的看法似乎時常搖擺不定，有時會向幕僚抱怨凱利，有時又向他人保證，他對凱利感到滿意。一名消息人士對美國有線電視新聞網（CNN）透露，自己最近曾聽到川普對凱利發表一長串不敬的言論，但翌日川普又向他人表示，凱利表現不錯。

白宮一名高層官員表示：「現在的問題已不再是川普會不會暴怒想開除凱利，這可能早已發生。川普似乎覺得，在找到接替凱利的人選前，可先維持現況。」

上週訪談20多名與白宮常有接觸的行政官員與政壇人士時，可以感覺到凱利地位已大不如前，有關期中選舉和通俄門調查這兩個最令白宮困擾的問題，凱利幾乎都未扮演直接角色。

白宮和凱利本人都拒絕針對此事接受CNN訪問。

凱利仍常和川普一起旅行，包括川普前往新澤西州（New Jersey）自家高爾夫度假村過週末時。

不過官員表示，隨著時間的流逝，凱利越來越少和川普共度私人時光；而且有時凱利和川普見面的時間不會比中階幕僚更多，甚至遠遠不如尚恩等新顧問。曾任福斯新聞（Fox News）高層主管的尚恩，如今成為最PF5F5001.CAP 07/30/18 00:03:18白宮幕僚長上任屆滿週年 何時離職成焦點〔中央社〕美宮幕僚長凱利上任屆滿週年，卻不再像過去那樣受到總統川普和白宮人員尊重，影響力式微，未來命運也成為外界密集探討的焦點，幕僚都在猜測他會在期中選舉之前或之後離任。

由於川普越來越希望身邊有不同的聲音，其他幕僚逐漸取得新的地位，尤其是副幕僚長尚恩（Bill Shine）。

凱利（John Kelly）和白宮高階人員開會的次數越來越少，曾經每天舉行的會議如今變成每週碰面一次。他也越來越少管控川普的談話對象，以及外部人士和川普聯絡的時間和方式。

最近川普對凱利的看法似乎時常搖擺不定，有時會向幕僚抱怨凱利，有時又向他人保證，他對凱利感到滿意。一名消息人士對美國有線電視新聞網（CNN）透露，自己最近曾聽到川普對凱利發表一長串不敬的言論，但翌日川普又向他人表示，凱利表現不錯。

白宮一名高層官員表示：「現在的問題已不再是川普會不會暴怒想開除凱利，這可能早已發生。川普似乎覺得，在找到接替凱利的人選前，可先維持現況。」

上週訪談20多名與白宮常有接觸的行政官員與政壇人士時，可以感覺到凱利地位已大不如前，有關期中選舉和通俄門調查這兩個最令白宮困擾的問題，凱利幾乎都未扮演直接角色。

白宮和凱利本人都拒絕針對此事接受CNN訪問。

凱利仍常和川普一起旅行，包括川普前往新澤西州（New Jersey）自家高爾夫度假村過週末時。

不過官員表示，隨著時間的流逝，凱利越來越少和川普共度私人時光；而且有時凱利和川普見面的時間不會比中階幕僚更多，甚至遠遠不如尚恩等新顧問。曾任福斯新聞（Fox News）高層主管的尚恩，如今成為最常待在川普身邊的幕僚。

川普7月中和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）結束高峰會談，從芬蘭返美途中，坐在總統專機空軍一號（Air Force One）會議室內，帶頭討論如何化解峰會爭議的是尚恩，凱利則坐在他左側。

一名白宮官員表示：「（川普）並不希望別人告訴他做什麼。他只希望別人讓他看起來做得很好。」

這項任務現已漸漸落到尚恩頭上。他對攝影角度和打燈的知識在川普參加活動時派上用場。

凱利一年前接任幕僚長時，迅速推動各項改變。尚恩則較為警戒；部分官員表示，凱利的作風讓川普惱火，尚恩因此引以為戒。

白宮西廂一名官員表示，若說凱利是帶著鐵腕入主西廂，那麼尚恩的作法就截然相反，會先靜靜觀察權力結構。不過多名消息來源表示，當尚恩覺得時機成熟時，無疑就會開始發揮自身的影響力。