柬埔寨國會大選 掌權33年獨裁總理韓森大勝

2018-07-29 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨今（29）日舉行國會大選，在最大在野黨去年被強制解散情況下，執政黨「柬埔寨人民黨」穩操勝券，黨發言人晚間宣布，他們獲得壓倒性勝利，掌權長達33年的總理韓森（Hun Sen）預料將可延續權力。

綜合外媒報導，在1985年柬埔寨飽受內戰困擾之際上台掌權的韓森，在大選中，藉由打擊公民社會、獨立媒體和政治對手，掃除異議聲音。今日晚間，執政黨「柬埔寨人民黨」已宣布，該黨獲得壓倒性勝利，在125個國會席次中，拿下100個席位。自1998年以來，該黨在每一場選舉都獲勝。

據柬埔寨全國選舉委員會表示，週日國會大選的投票率高達82%，超過2013年大選的69%。韓森在官方臉書帳戶發文稱，「同胞們選擇了民主道路並行使權力」。

西方政府先前已撤回相關援助，理由是選舉缺乏可信度。人權組織表示，這次大選既不自由也不公平，批評人士認為，這個選舉是場騙局、假選舉。柬埔寨的盟國中國則提供相關支援。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）政府和國際關係學院的李·莫根貝瑟（Lee Morgenbesser）說，「一黨專政的選舉中，投票率普遍較高，而非更低，因為政黨會透過恐嚇選民、買票等方式，讓投票率膨脹」。