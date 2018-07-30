中國男童香港地鐵就地大便 港媒：文明旅遊淪空話

2018-07-30 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵站28日赫見一名中國男孩公然隨地大便，有港媒29日特地對此事發表社論，直言中國「倡議的文明旅遊淪為空話，難登大雅之堂」。

香港《成報》在社論中指出，28日下午1時半左右，一名中國男童蹲在港鐵尖沙嘴車站內的廣告牌角落大便，極為不雅，他身邊還圍了數名男童和一名成年男子，一群人身上全都穿著印有「vChina」文字的衣服。

男童隨地便溺引起一批路人圍觀，其中一名女路人怒斥上述該名成年男子，她用「普通話」問男子：「你哪裏來的？你這樣子可以嗎？小朋友不用說呀，你這麼大不知道可以不可以的嗎？」男子解釋男童突然鬧肚子，女路人隨即反說：「鬧肚子可以找其他人幫忙，你幹麼要這樣子拉大便？」

這名女路人痛斥男子，作為成年人應該協助小朋友找廁所，而非讓小孩就地解決：「你帶他們來香港，你不懂處理這麼小的事情嗎？」該男子還站在一旁看清潔工處理善後，女路人暴怒說：「你（指男童）拉完大便，自己不去整理，要我們香港人幫你（清理）！」並說：「我們這裡是香港，不是內地，你聽得懂嗎？」

社論指出，在香港街上遛狗時，狗主人都會攜帶廢報紙等相關物品清理狗糞便，難怪港人難忍中國人「隨處便溺」的劣根性，但港鐵卻為「人民幣」不敢張聲，明明可向該名中國人開罰，卻選擇視若無睹，僅勸止及驅逐對方離開車站了事。

文章稱，4年前，中、港也因中國孩童在旺角隨地排泄引爆矛盾，成為國際笑話，《華爾街日報》以「香港怒吼，但88%內地人不介意隨處便溺」為題報導此事。當時中國網站出現大量發文譴責港人對便溺童拍照、批評港人不包容中國人文化，香港官員也呼籲港人「包容」，中國官員則指香港過去也是如此，而香港在1970、1980年代確實有這種情況，但隨社會逐漸文明，連幼兒都知道不應也不願在公共場所隨地便溺。

文章最後提到，現在中國人隨處便溺情況依然，顯見國家財富與勢力的進步，與文明程度未成正比，倡議的文明旅遊淪為空話，難登大雅之堂。最後更反問：「請問京官（中國官員）：香港小童能在北京天安門撒下一堆鮮糞嗎？」