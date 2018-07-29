伊凡卡．川普是否想成為美國首位女總統

伊凡卡．川普將生活重心轉移至華府，外界質疑她是否有意挑戰成為美國首位女總統?（路透）

2018-07-29 22:35

特派員看世界專欄〔中央社〕白宮資深顧問、第一千金伊凡卡．川普推動成立美國勞工委員會，而她經營7年的時尚品牌宣告關閉更引人猜想，她將生活重心轉移至華府，是否有意挑戰成為美國首位女總統。?

「伊凡卡．川普（Ivanka Trump）會選總統」的說法並非新鮮事，她24日宣布將逐步結束自己創立的同名時尚品牌，並指出未來工作重心將放在華府，因此再度引發外界對她這項決定的聯想。

網路媒體Axios分析，伊凡卡以行動告訴外界，她和丈夫庫許納（Jared Kushner）將暫別兩人在曼哈頓深耕已久的社交圈，接下來會在華府紮根。這篇報導更將兩人的名字合體為Javanka，用以形容第一千金與第一女婿的組合將在美國總統川普任內常伴他左右。

伊凡卡19日在白宮如同引言人一般，介紹川普簽署行政命令成立美國勞工全國委員會，將讓美國勞工有新的職業訓練與教育機會。實際上，她正是規劃這項「產學結合」的主要推手，川普甚至大讚「親愛的，我們都以妳為榮」。

伊凡卡還陪著川普到愛阿華州闡述她所推動的一項立法。針對這項與勞工政策有關並有國會配合通過的法案，川普一度開玩笑說，他考慮動用否決權、不讓法案生效，彷彿想展現「我是總統、我說了算」的霸氣。

但伊凡卡和父親相視一笑、當著眾人告訴川普「不可以」，強調這項法案對提升美國勞工在產業轉型時強化競爭力的重要性。這位白宮資深顧問勇於挑戰川普，規劃政策有自己一套，更讓外界好奇她跟隨在父親前後，自己是否也有從政企圖心。

許多人也不禁想問：美國首位女總統不是前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），而是另一位川普總統－伊凡卡，這是否可能成真？

伊凡卡的母親伊凡娜．川普（Ivana Trump）去年曾說，她對當上第一夫人「沒興趣」，但要當「第一老媽」可行，伊凡娜甚至幫女兒的競選之路排好時間表，她預期在2032年以前，伊凡卡就會宣布角逐白宮寶座。

??而美國記者沃爾夫（Michael Wolff）今年初出版「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury:Inside the Trump White House）一書也透露，現年36歲的伊凡卡和丈夫庫許納已有共識，如果有機會，伊凡卡會出來選總統。

美國總統史上有過兩次父子檔前後選上總統，除了開國初期約翰‧亞當斯（John Adams）與兒子約翰‧昆西‧亞當斯（John Quincy Adams）先後擔任總統外，近代史上最知名的就是兩位布希總統，但父女檔先後擔任白宮主人，則從未有過。

伊凡卡早在川普於2016年角逐共和黨內初選期間就曾被問到，是否想追隨父親腳步競選總統，儘管她當時笑說「我不這麼認為」，卻也表示人生讓她學會「絕不把話說死」（never say never）；2017年，被問到是否會在2024年出來選，她則是直言說不，並兩度重複「政治是個艱難的行業」。

川普總自豪有女伊凡卡，而身為長女的她舉止有禮、外貌出眾，少有負面新聞，加上較為自由派的作風，常被視為是修補川普形象的加分牌。

儘管伊凡卡宣布結束自己的時尚品牌，潛在利益衝突爭議看似不再如影隨形，不過，批評者說，在婦女權益及川普的移民執法政策導致親子分離，伊凡卡對父親的作法默不作聲，讓人失望。

然而，獨立機構易普索（Ipsos）6月民調顯示，伊凡卡支持度有43%，比父親川普的40%要高，而支持民主黨的受訪者中，她還得到20%的支持率，高出父親一倍；她的不支持度則是46%，低於父親的57%。比起父親，伊凡卡顯然是相對受歡迎的川普家族成員。

川普入主白宮18個月，身邊幕僚有如走馬燈般不停更換，伊凡卡和庫許納是少數仍留在他身邊的幕僚，外界批評，川普把總統當成家族生意經營，而這位目前仍非共和黨籍的第一千金，2032年時她將滿51歲，伊凡卡是否真如母親期盼競選美國總統？屆時必定備受外界矚目。（編輯：林憬屏）