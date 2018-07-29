隅田川2萬多發煙火接力狂舞 照亮東京夏夜

隅田川煙火。（記者林翠儀攝）

2018-07-29 20:55

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本東京「隅田川煙火大會」受到颱風雲雀影響順延一天，今晚璀燦登場，1個半小時內施放的2萬多顆的煙火，將東京的夏夜點綴得五彩繽紛。

隅田川煙火大會與江戶川區煙火大會並稱為東京的兩大煙火大會，也是日本盛夏的消暑活動之一。每年都能吸引近達百萬人參觀，去年第40屆大會因為天候不良，觀眾人數銳減為75萬人，今年原定舉辦日則遇到颱風來襲，大會原本預估的95萬人入場人數可能受到影響，前幾天已有民眾提早到場卡位，但也不敵強風豪雨暫時撤退。

隅田川煙火大會的歷史，可以回溯到285年前的「兩國開川」法會，1732年發生大飢饉造成多人餓死或因傳染病死亡，德川幕府第8代將軍德川吉宗為了布施餓鬼，隔年在現今兩國橋附近施放煙火，具有慰靈及消災解厄的用意。

兩國煙火持續舉辦200多年，二戰時期曾停辦11年，戰後的1948年復活，但於1961年因為兩國橋附近交通惡化而再度停辦。1978年相隔17年後再度復活，但舉辦場地移到較於上游的左右兩岸改名為「隅田川煙火」，左岸為墨田區向島的駒形橋到厩橋之間，右岸為台東區淺草櫻橋到言問橋之間。

現代的「隅田川煙火大會」不但變成東京夏季的風情畫之一，也是重要的觀光活動，東京電視台每年都進行獨家實況轉播，去年可能因為下雨，親自到場觀賞者減少，所以電視轉播創下了平均10%的最高收視率記錄。

今年施放煙火，右岸的第一會場從7點施放，包含十家業者參賽的約200顆競技煙火共9370顆，左岸的第二會場從7點半開始施放約1萬650顆，總數為2萬20顆。颱風過後的夏夜雖然暑熱難耐，但淺草周邊仍擠得水洩不通。

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隅田川煙火。（記者林翠儀攝）

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