美國婦疑中風 救護員見「黑人」竟要求自己開車去

2018-07-29 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一位婦女，才剛剖腹生產幾天後，就因身體不適而打911給美國救護機構，希望能叫護車緊急送醫；但是當4位救護人員緊急到場後，他們首先不是幫這位婦女做初步檢查，而是直接認定這位「黑人」婦女無法承擔救護車的費用，要求婦女的家屬自行開車前往醫院救治，結果最後導致這位婦女因延誤就醫而去世，事後這4位離譜的教護人員被當局停職處分。

縱合外媒報導，30歲的死者克莉絲特‧加路維（Crystle Galloway）在剖腹生下她的兒子6天後，在7月4日凌晨洗澡時突然感到頭部不適，癱倒在浴缸裡，被她的母親發現。

當時克莉絲特恢復意識後，告訴母親自己疑似中風，她母親便趕緊打美國的急救專線911求助；電話中，她母親表示女兒有呼吸，但是口中會不自覺的流口水。

當4位救護人員趕到現場後，他們的第一件事不是為克莉絲特做初步的檢查，而是告訴克莉絲特的母親說「她的女兒可能無法負擔600美金的救護車費」，要她們自己開車送到醫院急救。

最後他母親只好自行開車送克莉絲特到醫院急救，但當晚經醫生檢驗，發現克莉絲特腦內大量出血，接著她陷入昏迷，院方趕緊透過救護直升機將她轉院至另一間大型醫院做處理，但最後克莉絲特仍在5天後逝世。

克莉絲特的母親在女兒死後憤而指控這4位救護人員怠忽職守，因為偏見讓克莉絲特無法獲得即時的急救，最後因此死亡；她悲傷的表示「剛從大學畢業的克莉絲特才30歲，正要展開大好人生的時候卻這樣猝逝；我接受你們的道歉，我也接受你們的哀悼，但這件事必須要有個交代啊！」

這件事發生後，當局的監督單位立刻介入調查；其中一位救護員供稱，是克莉絲特的母親自己要載女兒去醫院的，她只有拜託先趕到的2位救護員幫她把克莉絲特抬下樓並安置在她的車上。

當局經過調查後，認為關於是否「直接要求自行開車送醫」的爭議，應該是雙方之間的溝通不良產生誤會所致；不過這4位救護員到現場時沒有立即為克莉絲特做初步檢查也是不爭的事實，最後這4位失職的救護員被當局停職調查，並將在7月31日召開的紀律聽證會中出席。

當地救護服務負責人麥可‧羅札諾（Michael Lozano）表示，我相信我們的救護人員若是發現她女兒情勢嚴重的話，會毫不猶豫的出動救護車；但我無法讓這些失職的救護員在第一線繼續服務，他們連最基本的要求都沒做好。